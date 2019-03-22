РИАМО – 22 мар. Москва стала второй у туристов по популярности и длительности аренды квартир, Санкт-Петербург возглавил рейтинг, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Аналитики выявили, в каких городах России туристы чаще всего снимают квартиры и апартаменты для краткосрочного проживания.

«Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Воронеж и Новосибирск вошли в десятку российских городов, где туристы любят арендовать квартиры для проживания во время поездки», – говорится в сообщении.

Так, за последний год туристы снимали квартиры для проживания на период от 1,5 дней в Ростове-на-Дону до 4 дней в Санкт-Петербурге и тратили на жилье от 1,8 до 4 тысяч рублей в сутки.

«Меньше всего на аренду квартир туристы потратили в Краснодаре и Воронеже (по 1,8 тысяч рублей в сутки), больше всего – в Москве (4 тысячи рублей)», – уточняется в материале.