РИАМО - 22 мар. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» реализуется комплекс мероприятий, призванных обеспечить бесперебойную работу завода в период повышения уровня воды в реке Москве, согласно прогнозам синоптиков, паводки ожидаются в начале апреля, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
На территории химкомбината организован контроль за состоянием несущих конструкций, целостности кровли зданий и систем водостока.
Сейчас от снега и мусора очищают прилегающие к производственным помещениям тротуары, ливневые приемники и системы промливневой канализации предприятия. Специалисты химкомбината обследовали прибрежную зону Москвы-реки и оценили техническое состояние дамбы. На период прохождения половодья в состояние готовности приведены водоотливные (вакуумные) машины, трактора с водонасосами, подготовлены необходимое оборудование и другая спецтехника.
Она добавила, что уже непосредственно в период паводка специалисты предприятия осуществляют ежесменный контроль подъема уровня воды в реке. Такие меры позволяют объективно оценить риск подтопления и своевременно реагировать на потенциальные угрозы.
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