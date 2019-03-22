РИАМО - 22 мар. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» реализуется комплекс мероприятий, призванных обеспечить бесперебойную работу завода в период повышения уровня воды в реке Москве, согласно прогнозам синоптиков, паводки ожидаются в начале апреля, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Соответствующие работы проводятся согласно утвержденному в феврале 2019 года плану-графику. Сотрудники «ВМУ», производственная площадка которого располагается в непосредственной близости от реки Москвы, определили участки, которые могут оказаться под угрозой затопления, и приняли меры по предотвращению возможных ЧС», — говорится в сообщении.

На территории химкомбината организован контроль за состоянием несущих конструкций, целостности кровли зданий и систем водостока.

Сейчас от снега и мусора очищают прилегающие к производственным помещениям тротуары, ливневые приемники и системы промливневой канализации предприятия. Специалисты химкомбината обследовали прибрежную зону Москвы-реки и оценили техническое состояние дамбы. На период прохождения половодья в состояние готовности приведены водоотливные (вакуумные) машины, трактора с водонасосами, подготовлены необходимое оборудование и другая спецтехника.

«Ежегодно на производственной площадке воскресенского химкомбината заблаговременно проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения каких-либо ЧС в период прохождения половодья», — отметила начальник отдела экологического надзора предприятия Татьяна Попова.

Она добавила, что уже непосредственно в период паводка специалисты предприятия осуществляют ежесменный контроль подъема уровня воды в реке. Такие меры позволяют объективно оценить риск подтопления и своевременно реагировать на потенциальные угрозы.