РИАМО – 22 мар. Должностные лица администрации городского поселения Кубинка в Одинцовском округе привлечены к административной ответственности за нарушения при проведении торгов, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Основанием для привлечения к административной ответственности стал факт нарушения установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов, продажи государственного или муниципального имущества», – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях на каждого из должностных лиц администрации городского поселения Кубинка наложен штраф в размере 3 тысяч рублей.