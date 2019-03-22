РИАМО - 22 мар. В текущем году около 5 тысяч земельных участков намерены предоставить многодетным семьям Подмосковья, сообщил журналистам министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«Мы сформировали более 2,5 тысяч земельных участков, которые в ближайшее время будем предоставлять, то есть в течение трех месяцев. Также будут формироваться около 2,4 тысячи участков для многодетных - это в течение полугода», - сказал Коган.

Он отметил, что существуют муниципалитеты, которые не имеют свободных земель, ведется работа по перераспределению.

«Мы стараемся помогать муниципалитетам и из своего земельного фонда предоставляем земельные участки для обеспечения многодетных семей Задача муниципалитета - максимально открыто и четко информировать населения об условиях по пакету документов, которые мы должны собрать», - заключил Коган.

При этом наибольшее число земельных участков будут предоставлять власти городских округов Егорьевск, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Одинцовский.