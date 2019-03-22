РИАМО – 22 мар. Погрузку собаки в аэропорту «Шереметьево» на борт самолета, улетающего в Молдавию, запретили в связи с допущенными ошибками в ветеринарном свидетельстве, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Досмотр животного был проведен 20 марта в аэропорту «Шереметьево» на пассажирском терминале D.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что ветеринарное свидетельство распечатано на бланке без степеней защиты», – отмечается в сообщении.

Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена.