РИАМО - 22 мар. Басманный суд Москвы продлил младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, Марии запрет на выход из дома по ночам без разрешения следователя, общение с участниками уголовного судопроизводства, кроме адвокатов, сотрудников органов следствия и контролирующих органов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Ранее Басманный суд отпустил сестер из СИЗО и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемым запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

«Суд продлил запрет определенных действий Марии Хачатурян до 28 июня», - сказал собеседник агентства.

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве собственного отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи обнаружили в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года.

По подозрению в совершении преступления задержаны 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина Хачатурян, которые признали свою вину в ходе допроса. В сентябре по решению суда сестер выпустили из СИЗО, назначив им запрет определенных действий. Всех троих расселили по разным адресам, общаться между собой им запрещено.