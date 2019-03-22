РИАМО - 22 мар. Более 24 тысяч бесплатных земельных участков уже предоставили многодетным семьям в Подмосковье, в лидерах по этому направлению - городские округа Щелково, Шаховская и Ступино, сообщил журналистам в пятницу министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«Московская область как субъект РФ - флагман по выделению участков земель. За время действия областного закона более 24 тысяч многодетных семей получили земельные участки, общее количество (стоящих на учете многодетных семей – ред.) - около 38 тысяч», - сказал Коган.

Он отметил, что по этому направлению в Подмосковье лидируют Щелково, Шаховская, Ступино, Лотошинский район и Луховицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил органам власти уделять особое внимание представлению льгот для многодетных семей.

В 2018 году в Подмосковье органы местного самоуправления обеспечили землей 2289 многодетных семей. На социальную поддержку этой категории населения ежегодно в регионе расходуется около 15 миллиардов рублей. В целом многодетным семьям в Московской области оказывают более 30 мер социальной поддержки, из них десять разработаны специально для этой категории льготников.