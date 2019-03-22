РИАМО - 22 мар. На улице Голубинская в столице демонтировали незаконно возведенный ангар с пристройкой общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Незаконный складской ангар с пристройкой демонтировали по адресу: улица Голубинская, владение 8А, строение 2. Объекты общей площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров были возведены без разрешительной документации на земельном участке, который не предоставлялся для строительства или реконструкции», – говорится в сообщении.

Также отсутствовало разрешение на строительство и ввод данных объектов в эксплуатацию.

«Приняты меры по пресечению правонарушения. Земельный участок освобожден от самостроя. Строительный мусор после демонтажа вывезен. Территория приведена в порядок», – добавляется в материале.