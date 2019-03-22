РИАМО – 22 мар. Врачи Воскресенской районной больницы №2 провели 538 операций с использованием гольмиевого лазера с момента его поступления в учреждение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев отметил, что установку ввели в эксплуатацию в конце 2016 года. Аппарат имеет широкий спектр применения: дробление каменей в мочевых путях, удаление доброкачественных и злокачественных опухолей, аденомы предстательной железы.

«В основе данной методики лежит удаление новообразования или камня с помощью лазерного излучения, формируемого кристаллом гольмия. Его энергия хорошо поглощается тканями тела и не вызывает тепловой травмы. Это абсолютно безопасно для пациента и имеет высокую эффективность лечения», – заключил Матвеев.