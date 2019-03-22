РИАМО - 22 мар. В селе Лукерьино и в поселке Первомайский Коломенского городского округа появились два новых фельдшерско-акушерских пункта, они построены по типу модульных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Коломенском городском округе начали работу два фельдшерско-акушерских пункта – в селе Лукерьино и в поселке Первомайский. Оба объекта построены по программе «Здравоохранение Подмосковья» губернатора Московской области Андрея Воробьева», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

По его словам, пункты оборудованы необходимой медицинской техникой для проведения осмотров и контроля за здоровьем жителей и рассчитаны на 20-25 посещений в сутки.

«ФАПы построены по типу модульных конструкций и включают в себя несколько зон – кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приема пациентов, санитарная комната и комната для приема. Кроме того, здесь предусмотрены помещения для проживания медика», – отметил Матвеев.

Правительство Московской области уделяет особое внимание повышению качества и охвата оказания медицинской помощи жителям не только городских, но и сельских территорий.

В ближайшие пять лет в Подмосковье планируют создать еще 70 фельдшерско-акушерских пунктов, сейчас в регионе уже работают 500 ФАПов.