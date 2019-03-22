РИАМО – 22 мар. В пятницу в подмосковных Котельниках торжественно открыли первый в Подмосковье строительный гипермаркет «Максидом», в открытии принял участие министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Гипермаркет находится по адресу: Котельники, 1-й Покровский проезд, дом №2.

«Для нас очень важны доступность таких объектов, инвестиции в Подмосковье, появление новых рабочих мест. Здесь создано порядка 300 рабочих мест», – сказал Посаженников.

По словам главы Котельников Андрея Булгакова, открытие такого гипермаркета очень важно для города. Он отметил, что если торговля будет идти хорошо, то рабочих мест откроют еще больше.

«Хочу пожелать успеха «Максидому», – заключил Булгаков.

Торговая площадь магазина составляет 9,8 тысячи квадратных метров. На ней будет представлен широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и обустройства дома – всего более 60 тысяч наименований. Политика «Максидом» ‒ это поиск местных производителей продукции для поставок в сеть своих магазинов.

Кроме того, в гипермаркете можно будет воспользоваться такими услугами как доставка, резка дерева, пошив штор, сборка мебели, колеровка краски, планировка кухни, ответственное хранение, удаленные продажи.