РИАМО - 22 мар. Центральный городской стадион в подмосковном Воскресенске реконструируют, сейчас готовится техническое задание, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Городской стадион, расположенный в центре Воскресенска, построен более 60 лет назад. Зимой на нем возводилась хоккейная коробка, на которой до строительства Ледового дворца играла легендарная команда «Химик». Летом проходили футбольные матчи. На беговых дорожках и в секторе для прыжков тренировались легкоатлеты.

«На сегодняшний день спортсооружение морально и физически устарело. В рамках региональной госпрограммы здесь предполагается построить новые трибуны, сделать современную игровую поляну, установить табло. Также предполагается благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Сейчас готовится техническое задание на проектирование объекта. Новый стадион позволит создать спортшколу по футболу, необходимость в которой назрела в Воскресенском районе.