РИАМО - 22 мар. В пятницу в Центральном выставочном зале «Манеж» открылся IV Московский культурный форум, на него уже зарегистрировались свыше 5 тысяч человек, сообщил журналистам министр правительства столицы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

«Уже сейчас на события форума, которые предполагают регистрацию, зарегистрировалось больше 5 тысяч человек. Только начался первый день нашего форума, а уже огромное количество посетителей», - сказал Кибовский.

Он добавил, что на площадках форума пройдут около 80 лекций, семинаров и мастер-классов, 44 спектакля и других театральных событий.

«Мы даем старт нашему Московскому культурному форуму, который на ближайшие четыре дня здесь в большом «Манеже» покажет все то многообразие в области творчества и искусства, культуры, которым богата наша столица», - сказал Кибовский.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.