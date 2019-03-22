РИАМО - 22 мар. В столице 23 марта ожидается солнечная и сухая погода, температура днем достигнет плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Ранее столичный и подмосковный главки МЧС России предупредили о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. В пятницу в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.

«В Москве в субботу солнечно и сухо, в воскресенье ─ плотные облака, осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный порывистый ветер. Температура воздуха в дневные часы плюс 3-5 градусов, ночью 0 – минус 2 градуса», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в начале следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 8 градусов.