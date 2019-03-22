РИАМО – 22 мар. Строители начали подготовку территории для сооружения автодороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка в ТиНАО, протяженность трассы составит 11,1 километра, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Автодорога обеспечит прямое сообщение между населенными пунктами внутри Воскресенского и соединит их с Щербинкой.

«Будет сформировано перпендикулярное направление между Калужским и Варшавским шоссе. Это позволит существенно снизить нагрузку на ряд местных дорог и сократить время в пути», – отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Дорога будет иметь четыре полосы движения – по две в каждую сторону, а также дополнительные полосы для левых поворотов.

«На ней появятся пешеходные тротуары, «карманы» для остановок общественного транспорта», – уточняется в материале.

Также дорожники реконструируют плотину и мост через реку Цыганку, возведут пешеходный мостик с перилами.

«Для обеспечения безопасности трассу оборудуют современной автоматизированной системой управления дорожным движением, комплексами видеонаблюдения и фиксации нарушений», – поясняется в сообщении.

Появится яркая разметка, современное освещение и 16 светофоров. В местах жилой застройки установят более 4,5 километра шумозащитных экранов. Прилегающую территорию благоустроят.

«Здесь высадят около 800 деревьев и 20 тысяч кустарников, более 400 тысяч квадратных метров газонов», – перечисляется в пресс-релизе.

Разрешенная скорость движения по трассе составит 70 километров в час. Ввод дороги запланирован на 2022 год.

«За шесть с половиной лет, с момента присоединения новых территорий к столице, в новой Москве построено более 170 километров автодорог. К концу 2023 года этот показатель превысит 450 километров», – резюмировал Жидкин.