РИАМО - 22 мар. В условиях снегопада Московская железная дорога подготовила всю необходимую технику, которая готова выйти на уборку снега, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

«Мы следим за погодной обстановкой. В нашем распоряжении есть необходимое оборудование и техника для оперативной уборки снега с железнодорожного полотна. Инфраструктура находится под постоянным мониторингом. Из-за снегопада ухудшилась видимость, и мы просим пешеходов и автомобилистов соблюдать правила при пересечении железной дороги», - сказал собеседник агентства.

Ранее столичный и подмосковный главки МЧС России предупредили о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В пятницу в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.