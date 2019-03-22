РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В подмосковном Подольске в сельских населенных пунктах микрорайона Стрелковский заменили 100 % серых мусорных контейнеров для сбора смешанных отходов, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих.

В деревне Федюково 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями, в рамках которой Долгих отчиталась о проделанной работе за 2018 год и планах на текущий год. Также во встрече принял участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов и многие другие представители администрации горокруга.

«С января Подмосковье перешло на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами. Целью внедрения этого стандарта является сокращение в 2 раза объемов захоронения мусора и повторное использование полезных фракций. По результатам открытого конкурса региональным оператором определена компания ООО «МСК-НТ». Задача, которая стоит перед региональным оператором, является обеспечение бесперебойного раздельного сбора и вывоза мусора на территории горокруга», – сказала Долгих.

По ее словам, в целях достижения результатов на сегодняшний день заменено 100 % контейнеров объемом 0,8 кубических метров для сбора смешанных отходов (серые контейнеры) на мусоросборочных площадках в сельских населенных пунктах.

Долгих отметила, что следующим этапом планируется установка контейнеров синего цвета, предназначенных для сбора сухих отходов, пригодных для вторичной переработки. Также в населенных пунктах, оборудованных площадками с заглубленными контейнерами, региональным оператором ведется работа по замене элементов контейнеров.