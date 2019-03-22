РИАМО - 22 мар. Руководитель Росгеологии Роман Панов директивой правительства РФ отправлен в отставку, сообщает ТАСС.

«Поступила директива правительства (об отставке Панова - ред.). Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», - сказала замминистра Минэкономразвития России Оксана Тарасенко.

В марте в Московской области бывшему заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу предъявили обвинение в мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

На допросе Ганижев дал признательные показания. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники. 7 марта Горринг был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве, Московской области и ГУ МВД России по Московской области в аэропорту «Внуково».