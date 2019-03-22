РИАМО - 22 мар. Полицейские в городском округе Солнечногорск задержали 17-летнюю жительницу Московской области и 24-летнюю уроженку ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении кражи элитного алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Злоумышленницы, находясь в помещении магазина, расположенного в деревне Черная Грязь, похитили 10 бутылок с ромом и виски. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. Сотрудники охраны задержали девушек, а оперативно прибывшие полицейские доставили правонарушительниц в отдел полиции», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Злоумышленницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавляется в материале.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности фигуранток уголовного дела к аналогичным преступлениям.