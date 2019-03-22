РИАМО – 22 мар. Мастер-класс и концерт оперной певицы Марии Жековой состоится в детской школе искусств имени Якова Флиера подмосковного Орехово-Зуева 25 марта, сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Болгарская оперная певица Мария Жекова (меццо-сопрано) проведет мастер-класс для всех желающих в детской школе искусств имени Якова Флиера 25 марта, а после него состоится концерт», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мастер-класс начнется в 16:00, после него в 18:00 пройдет концерт Марии Жековой, вход свободный.

Мероприятия пройдут по адресу: город Орехово-Зуево, улица Флиера, дом №1.