РИАМО - 22 мар. В Зеленограде в результате столкновения двух рейсовых автобусов пострадали два человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На пересечении улицы Середниковская и Кутузовского шоссе произошло столкновение двух рейсовых автобусов. Травмы получили два человека», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полученные травмы у пассажиров не являются тяжелыми. Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.

Как оказать первую помощь пострадавшему в ДТП>>