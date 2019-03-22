РИАМО – 22 мар. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников 21 апреля состоится благотворительный показ мод с участием многодетных семей, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель филиала «МногоМама Котельники» Татьяна Авилова.

«Двадцать первого апреля в ТЦ «МЕГА Белая Дача» Котельников состоится VI благотворительный показ мод «МногоМода». Многодетные семьи, демонстрирующие свое творчество или одежду от спонсоров, готовятся к участию в показе с большой ответственностью и большой радостью», – сказала Авилова.

Она отметила, что многодетные семьи будут участвовать вместе с детьми. Над образами поработает профессиональная команда стилистов и визажистов. Начало показа в 13:00.





