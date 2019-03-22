РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. В подмосковных Люберцах в пятницу провели ежегодный смотр техники перед установлением пожароопасного периода, сообщил старший инспектор управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципалитета Игорь Порсев.

Смотр прошел на территории Дворца спорта «Триумф».

«Ежегодно проводится смотр техники организаций городского округа Люберцы, предназначенной для тушения лесных пожаров. Техника принадлежит центру «Лесхоз», Подольскому и Виноградовскому лесничествам, «Мособлпожспаса», а также Люберецкому водоканалу, теплосети, Люберецкому ДЭП, Люберецкому пожарно-спасательному гарнизону, добровольческим отрядам», – сказал Порсев.

Он добавил, что на смотре представили порядка 20 единиц техники.

«Смотры проводятся раз в год перед началом пожароопасного периода, который в этом году с 10 апреля до 1 ноября», – заключил Порсев.