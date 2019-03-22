РИАМО - 22 мар. Движение на дорогах столицы утром в пятницу затруднено, пробки оцениваются в шесть баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, заторы образовались на внешней стороне МКАД на северо-востоке и северо-западе, на внутренней стороне – на юге и юго-востоке кольцевой дороги.

Стоят участки Третьего транспортного кольца преимущественно на внешней стороне и крупные участки Садового кольца на обеих сторонах.

В центре движение сильнее всего загружено на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической набережных, Большом Каменном мосту, Якиманском проезде, Ленинградском проспекте.

Крупные пробки образовались на Дмитровском, Ярославском шоссе, Большой Черкизовской улице, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Профсоюзной улице, проспекте Вернадского и Ленинградском шоссе.

По данным сервиса, в 12 и 13 часов дорожная ситуация немного улучшится, до пяти баллов, а затем пробки снова будут оцениваться в шесть баллов.

Ранее жителям столицы рекомендовали поехать на работу и по делам в пятницу на метро, а не на личном автомобиле из-за снегопада.

ГУ МЧС России по Москве предупредило о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. В пятницу в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.