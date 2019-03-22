РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В деревне Федюково подмосковного Подольска в текущем году планируют установить тротуары к школе и детскому саду, запланированные еще на 2018 год, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих.

В деревне Федюково 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями, в рамках которой Долгих отчиталась о проделанной работе за 2018 год и планах на текущий год. Также во встрече принял участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов и многие другие представители администрации горокруга.

«Финансовые мощности не позволили администрации горокруга в 2018 году осуществить ремонт и устройство тротуаров на территории населенных пунктов микрорайона Стрелковский. Однако работы по устройству двух важнейших тротуаров к детским образовательным учреждениям деревни Федюково – школе и детскому саду, запланированные на 2018 год, будут выполнены в 2019 году, что уже предусмотрено двумя контрактами», – сказала Долгих.

Она отметила, что формирование перечня ремонта тротуаров на текущий год продолжается. Приоритетными для жителей являются тротуары в поселке Быково по улице Спортивная, в селе Покров, улица Новая Слобода, в деревне Федюково, по улицам Строителей и Новая. Всего 18 объектов.