РИАМО - 22 мар. Автомобилистов столицы призвали быть особенно внимательными при парковке в пятницу из-за ухудшения погоды и не оставлять машины возле рекламных щитов и деревьев, сообщается на сайте московского паркинга.

Начавшийся в Москве снегопад будет идти до утра 23 марта.

«Сегодня, 22 марта, по прогнозам МЧС, в столице ожидается ухудшение погодных условий. В городе идет мокрый снег и дождь, а также дует сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки, не оставляйте автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Ранее МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Водителей призвали быть аккуратными на дорогах. Синоптики Гидрометцентра РФ объявили на пятницу «желтый» уровень опасности погоды.