РИАМО - 22 мар. Начавшийся в Москве снегопад будет идти до утра субботы, в затем весь выпавший снег растает, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Практически снег будет сегодня идти до конца дня, даже ночью он прекратится не сразу, а только к утру, хотя и будет идти не постоянно, а временами», - сказал Синенков.

Он добавил, что выпавший в городе снег растает уже днем в субботу.

«Количество осадков может составить 5-7 миллиметров. Месячная норма для марта составляет 35 миллиметров», - отметил синоптик.

По его словам, в субботу в Москве ожидается переменная облачность без осадков, воздух днем прогреется до плюс 5 градусов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Водителей призвали быть аккуратными на дорогах. Синоптики Гидрометцентра РФ объявили на пятницу «желтый» уровень опасности погоды.