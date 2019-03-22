РИАМО - 22 мар. Снегопад не мешает штатной работе автобусов «Мострансавто», перевозчик принял необходимые меры по обеспечению безопасности движения, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы предприятия.

«Автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме. В «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проведены дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - сказал собеседник агентства.

По его словам, техническая служба усилила контроль за техсостоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования. Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

Облачная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, температура воздуха может подняться до плюс 5 градусов. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.