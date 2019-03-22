РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В подмосковном Подольске в микрорайоне Стрелковский на текущий год могут включить в план ремонта дорог подъезды к двум кладбищам, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих.

В деревне Федюково 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями, в рамках которой Долгих отчиталась о проделанной работе за 2018 год и планах на текущий год. Также во встрече принял участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов и многие другие представители администрации горокруга.

«Микрорайон Стрелковский занимает более 5,8 тысячи гектаров и включает в себя 25 населенных пунктов с численностью постоянного населения более 8,8 тысячи человек. Также на его территории 143,7 километров автомобильных дорог. К сожалению, из всего объема запланированных работ не удалось отремонтировать подъезды к Холоповскому и Яковлевскому кладбищам. Вопрос остается на контроле. И при формировании перечня дорог на 2019 год эти объекты также будут рассматриваться», – сказала Долгих.

Она отметила, что в 2018 году было отремонтировано более 20,7 километров дорог – 21 объект дорожного хозяйства.