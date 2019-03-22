РИАМО - 22 мар. В пятницу в столицу вернулась зима, в течение дня ожидаются снег, дождь, вечером – гололедица, пик ненастья придется на середину дня, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве пик ненастья придется на середину дня. Сначала ожидаются дожди, затем они станут переходить в снег. Сегодня максимальная температура в столице около плюс 3 градусов. Ближе к вечеру похолодает», — говорится в сообщении.

К вечернему часу пик в городе ударят заморозки, что грозит образованием гололедицы на дорогах.

«Под утро субботы льдом могут покрыться дороги уже в низовьях Волги и Дона. Нынешнее похолодание окажется совсем недолгим. С запада в Россию уже спешит новый циклон, несущий с собой теплые атлантические воздушные массы. В выходные показания термометров вновь станут повышаться», — добавляется в сообщении.

Ранее МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Водителей призвали быть аккуратными на дорогах.

Синоптики объявили на пятницу «желтый» уровень погодной опасности. Сегодня в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.