РИАМО - 22 мар. В Госдуму внесли проект закона, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан, сообщается на сайте «Российской газеты».

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний день некоторые категории жителей России уже имеют право на получение двух пенсий.

«Например, нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий», - говорится в сообщении.

На получение двойной пенсии также имеют право граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы, и те, кто принимал участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения. Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности).

Но сейчас, по закону, нетрудоспособные члены семей ликвидаторов и тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, не могут получать пенсию по случаю потери кормильца.

Автор проекта нового закона, депутат Госдумы Андрей Барышев считает данное исключение несправедливым и предлагает уравнять семьи в правах на двойную пенсию.

Как уточнил представитель Пенсионного фонда РФ, право на две пенсии имеют еще несколько категорий граждан на сегодняшний день. Это участники Великой Отечественной войны, те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших во время прохождения военной службы либо вследствие военной травмы после увольнения со службы.

Он добавил, что также получателями двойных пенсий могут быть граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».