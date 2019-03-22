РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В подмосковном Подольске с 30 марта и до конца апреля будет проходить ежегодный месячник по благоустройству, в ходе которого на территории горокруга будут проведены субботники, сообщил на встрече с жителями представитель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципалитета Владимир Полинский.

В деревне Федюково 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями, в рамках которой Полинский рассказал об уборке территории горокруга от мусора после таяния снега и об ежегодном месячнике по благоустройству.

«В Подольске 30 марта стартует месячник по благоустройству, который начнется с субботника. Данный месячник проводится в целях очистки территории городского округа от мусора и продлится до мая. Следующие субботники будут проходить 6, 13 апреля и так далее, а 20 апреля планируется провести общеобластной субботник», – сказал Полинский.

Он отметил, что в ходе субботников планируется провести работу по очистке дворов, мест общего пользования, а также закрепленных за предприятиями территорий. На субботники приглашаются все желающие.