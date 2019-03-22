РИАМО - 22 мар. По состоянию на утро пятницы в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса, в «Шереметьеве» - 21 рейс. В «Домодедове» один рейс задержан и один отменен.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило горожан о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Синоптики объявили на пятницу «желтый» уровень погодной опасности. Сегодня в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.