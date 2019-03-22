РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Жители деревни Федюково в подмосковном Подольске попросили отремонтировать дорогу, которая ведет в деревню Петрушино Ленинского района, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В древне Федюково Подольска 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями. В ходе встречи от жителей поступили вопросы, касающиеся дорожного хозяйства. В частности, горожане попросили отремонтировать дорогу, которая ведет в деревню Петрушино Ленинского района по Спортивному проезду из Федюкова.

«Данный проезд сделан наполовину. Сообщаю, что в рамках закона, территорию, которая находится слева от данной дороги, мы будем выдавать многодетным семьям. Соответственно, как только мы распределим данные земли, то строительство данной дороги включим в план», – сказал представитель администрации горокруга.

Также горожане пожаловались на отсутствие тротуара у детского сада. Так, одна из жительниц посетовала на то, что дети вынуждены идти к дошкольному образовательному учреждению по проезжей части.

«Процедуры все проведены, сметы составлены. Сообщаю, что в мае - начале июля тротуар будет установлен. Также в план ремонта на 2019 год будет предложен тротуар и у сельского Дома культуры «Федюково», – отметил представитель.

Помимо этого, много вопросов поступало и по ограничению проезда для большегрузного транспорта вблизи школы. По итогам встречи было принято решение провести собрание, на котором будет обсуждаться данный вопрос.