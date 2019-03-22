РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Жители подмосковного Подольска предложили продлить маршрут автобуса №59, который следует из Подольска в Видное, до деревни Макарово на встрече с представителями администрации, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В древне Федюково 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями в рамках мероприятия начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих отчиталась о проделанной работе за 2018 год и планах на 2019 год. В ходе мероприятия от жителей поступили вопросы, касающиеся транспорта, на которые ответил представитель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Александр Городничев.

«В связи с тем, что интервал движения маршрута №59 автобуса «станция Росторгуево – станция Подольск» составляет около часа, жители предложили продлить его до деревни Макарово, где, по их мнению, имеется площадка для разворота автобусам. Действительно, это единственный маршрут и достаточно проблемный, потому что не относится к городскому округу. Но я сегодня созвонился с перевозчиком, который выйдет на место в деревню Макарово и проверит предложенную площадку для разворота», – сказал Городничев.

Он отметил, что также планирует по просьбе горожан и пообщаться с перевозчиком об увеличении количества рейсов по данному маршруту.

Помимо этого, в ходе встречи много вопросов поступало на качество дорожного покрытия, проезд большегрузов, ремонт подхода к светофору. Все обращения были переданы в профильный комитет для решения.