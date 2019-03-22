РИАМО - 22 мар. Жителям столицы рекомендовали поехать на работу и по делам в пятницу на метро, а не на личном автомобиле из-за снегопада, на дорогах Москвы уже образовались пробки в шесть баллов, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения.

В пятницу в Москве пройдут сильный снег и дождь, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

«Если думаете, на чем сегодня ехать, не думайте - на метро. В Москве сильный снегопад, плохая видимость и успевшие переобуться на летнюю резину. Март, конечно, весна, но не настолько. Уже шесть баллов, дороги будут загружены весь день. Берегите себя и держите дистанцию», - говорится в сообщении.

Если выпадет много снега, пробок на дорогах может стать больше.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. В пятницу в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.