РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В деревне Федюково подмосковного Подольска планируют расселить шесть ветхих домов после передачи в муниципалитет территории микрорайона Кузнечики-2 с десятью недостроенными домами, сообщила на встрече с жителями деревни зампредседателя комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Ирина Ершова.

В древне Федюково 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями в рамках мероприятия начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих отчиталась о проделанной работе за 2018 год и планах на 2019 год. Также во встрече принял участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов и многие другие. В ходе мероприятия от жителей поступил вопрос о расселении ветхих домов по улице Строителей в деревне Федюково.

«В муниципальной программе «Жилище», в подпрограмме №3 «Расселение и снос домов с высокой степенью износа», действительно стоят 6 домов, которые расположены в деревне Федюково. В связи с тем, что на ближайшей к деревне территории инвестора нет, то рассматривается вопрос о расселение ветхого жилья в случае, если в течение 2019 года в муниципалитет будет передана территория Кузнечиков-2, на которой расположены 10 многоэтажных домов», – сказала Ершова.

Администрация горокруга планирует завершить строительство данных десяти домов и расселить в них жителей ветхого фонда горокруга.