РИАМО - 22 мар. Четырехэтажный учебный корпус появится у школы №1293 на Оршанской улице в Москве, новое здание будет рассчитано на 400 мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«У школы №1293 появится дополнительный учебный корпус на 400 мест. Четырехэтажное здание построят на Оршанской улице. В нем будут заниматься учащиеся 9-11-х классов», - говорится в сообщении.

Проект уже одобрила Москомэкспертиза, отметил глава ведомства Валерий Леонов.

«Проектная документация учитывает весь спектр образовательных потребностей учеников и преподавателей, в том числе здание будет приспособлено для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений», — сказал Леонов.

На первом этаже здания расположатся вестибюль, пункт охраны, гардеробы, санузлы и помещения для хранения инвентаря, обеденный зал и буфет. Одно из медицинских помещений будет отведено под кабинет педагога-психолога.

Занятия будут проходить в оснащенных всем необходимым классах. Помимо универсальных кабинетов, появятся современные кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинеты иностранных языков, информатики и вычислительной техники.

«Чрезвычайно важно уделять внимание дополнительному образованию. Для этой цели в новом корпусе школы будут организованы помещения для свободного творчества, например, телестудия с монтажной комнатой и помещение для юннатско-биологического кружка», — добавил Леонов.

Для занятий спортом оборудуют два спортивных зала с инвентарным помещением и комнатой инструктора. В раздевалках для девочек и мальчиков сделают санузлы и душевые. На прилегающей территории появится спортивная площадка с современным покрытием.

«Отличительной особенностью нового корпуса станет наличие пассажирского лифта грузоподъемностью до тысячи килограммов. Лифт также сможет осуществлять транспортировку пожарных подразделений», — отметил председатель Москомэкспертизы.

На период строительства вокруг будущего корпуса установят ограждения, организуют охрану, на площадке устроят временные дороги и подведут временные инженерные сети. Когда корпус построят, рядом сделают пешеходные дорожки и тротуары, площадки для отдыха и игр, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, а также установят фонари.