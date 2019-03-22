РИАМО - 22 мар. Уже весной более 2,7 тысячи деревьев и кустарников планируют посадить в Южном Тушине, а осенью еще свыше 2,7 тысячи саженцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Весной в Южном Тушине по 24 адресам планируют высадить 113 деревьев и 2620 кустарников. Работы проведут в рамках программы «Миллион деревьев», - говорится в сообщении.

Заместитель директора по благоустройству и озеленению ГБУ «Жилищник» района Южное Тушино» Ольга Артапова отметила, что адресный перечень был сформирован по результатам голосования в проекте «Активный гражданин».

Осенью предполагается высадить еще 85 деревьев и 2680 кустарников по 17 адресам.

По словам Артаповой, с начала года на территории района было вырублено 78 аварийных деревьев, представлявших угрозу для жителей.

Программа «Миллион деревьев» действует с 2013 года. Зеленые насаждения появляются во дворах и на улицах по заявкам горожан. Свое мнение москвичи могут выразить, обратившись в управу или проголосовав в проекте «Активный гражданин». Также жители выбирают схемы озеленения и породы деревьев.

Всего за время существования программы в столице высадили более 100 тысяч деревьев и 2,2 миллиона кустарников. Дополнительное озеленение провели в 18 тысячах дворов. В этом году планируется посадить около 330 тысяч растений.