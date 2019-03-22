РИАМО - 22 мар. Актриса театра и кино Маргарита Жарова скончалась 21 марта на 94-м году жизни, С 1950-х годов и до последних дней она служила в московском театре «Киноактер», сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Маргарита Васильевна останется в нашей памяти примером таланта, женской доброты, обаяния, житейской мудрости», - говорится в сообщении.

В 1944 году Маргарита Жарова поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, который окончила в 1948 году. В этом же году в числе других однокурсников снялась у своего учителя Сергея Герасимова в знаменитой «Молодой гвардии», где сыграла Клавдию Ковалеву.

После окончания института Жарова была принята в штат киностудии «Мосфильм», а затем, в 1959 году, перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет.

Маргарита Жарова – яркая комедийная актриса, которая много снималась в маленьких ролях и эпизодах, всего их в карьере артистки было около 80. Среди лучших работ: Зина («Доброе утро»), жена Бондаренко («К Черному морю»), Соня («Неподдающиеся»), Нелька («Карьера Димы Горина»), Ксения Шалова («На семи ветрах»), Глафира («Товарищ Арсений»).

С 1950-х годов и до последних дней Маргарита Жарова служила в московском театре «Киноактер» и с успехом снималась в кино. В последние годы актриса тяжело болела.