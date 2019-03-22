РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В амбулатории деревни Федюково подмосковного Подольска в скором времени появится врач общей практики и дневной стационар, сообщил на встрече с жителями заведующий амбулаторией в деревне.

В деревне Федюково 21 марта состоялась ежегодная встреча представителей администрации с жителями в рамках мероприятия начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации горокруга Елена Долгих отчиталась о проделанной работе за 2018 год и планах на 2019 год. Также во встрече принял участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов и многие другие. В ходе мероприятия от жителей поступило много жалоб на работу амбулатория в деревне. В частности, горожане интересовались графиком работы врача-терапевта, льготными лекарствами и дневным стационаром.

«Мы находимся в сельском амбулатории. Штатное расписание дается в соответствии с приказом министерства здравоохранения в соответствии с количеством прикрепленного населения. А таких у нас намного меньше, чем тех, кто постоянно проживает. Соответственно, узкие специалисты рассчитываются на население. У нас есть педиатр, есть врач-терапевт, в настоящее время мы ждем врача общей практики, который здесь уже проявится в скором времени», – сказал заведующий.

Он добавил, что дневной стационар в последнее время не работает, но причина – человеческий фактор. Как только появится врач общей практики, то стационар заработает.

Заведующий отметил, что действительно имеется проблема и с получением льготных лекарств. Особенно препарата, который выписывается больным сахарным диабетом вместо инсулина. В настоящее время планируется собрать количество нуждающихся в данном препарате и после появления его в аптеках, сразу же выписать всем, кому необходимо.