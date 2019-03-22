РИАМО - 22 мар. На проспекте Вернадского в Москве произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в ДТП пострадали три человека, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В четверг (21 марта - ред.) на проспекте Вернадского столкнулись два транспортных средства. В результате пострадали три человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства случившейся аварии устанавливаются.