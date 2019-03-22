РИАМО - 22 мар. Автомобилистов столицы призвали быть более аккуратными на дорогах в пятницу из-за непогоды, водителей также предупредили о возможном увеличении пробок из-за снегопада, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

«В Москве с утра гололедица, дождь и снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Типичный конец марта. Никаких катаклизмов, сообщает МЧС. Просто одевайтесь теплее, не паркуйтесь под деревьями и щитами и будьте аккуратнее на дорогах», - говорится в сообщении.

Если выпадет много снега, пробок на дорогах может стать больше.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о мокром снеге, дожде и порывистом ветре в пятницу. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. В пятницу в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков.