РИАМО - 22 мар. В Красносельском районе столицы установят новые контейнеры и площадки для сбора мусора, они появятся по восьми адресам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году в Красносельском районе появятся новые контейнерные и бункерные площадки для сбора мусора», - говорится в сообщении.

Начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник» Арсен Манунцев отметил, что сооружения обустроят для мусорных баков разных размеров, в некоторых дворах старые контейнеры заменят новыми.

Новые площадки для сбора мусора появятся по восьми адресам: Ананьевский переулок, дом 5, строение 12; Пантелевская улица, дом 2; улица Гаврикова, дом 2/38; Московско-Казанский переулок, дом 10, строение 1; Спасский тупик, дом 4; Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1; Краснопрудная улица, дом 7/9; Новорязанская улица, дом 16/11, строение 1.