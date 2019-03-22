РИАМО - 22 мар. С 2010 года число автомобилей такси в Москве увеличилось в шесть раз, на данный момент в городе насчитывается более 48 тысяч таких машин, каждый день их услугами пользуются около 890 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Количество автомобилей такси в Москве увеличилось более чем в шесть раз с 2010 года. Тогда в городе насчитывалось около 7,5 тысяч машин, а сейчас — более 48 тысяч. Возросло и число пассажиров. Если восемь лет назад такси пользовались 45 тысяч человек в сутки, то сейчас этот вид транспорта выбирают около 890 тысяч человек в сутки», - говорится в сообщении.

22 марта отмечается Международный день такси. Именно в этот день в 1907 году появились первые автомобили со счетчиками, это произошло в Лондоне. Праздник отмечают в Англии, Франции, России, Беларуси и других странах.

«Впервые московское такси упоминается в газете «Голос Москвы» 5 октября (по новому стилю) 1907 года. Вслед за предприимчивым водителем свои услуги начали предлагать и другие автовладельцы. Машины стали постепенно заменять конные повозки. Спустя шесть лет пассажиров перевозили уже 224 такси. К 1930 году в Москве работало два таксопарка», - отмечается на сайте.

Перед началом Великой Отечественной войны число автомобилей в городе достигло 3,5 тысяч, однако расцвет отрасли пришелся на 1960-е. Машины стали доступнее, большее количество человек и компаний могли себе позволить покупку авто. В 1960-х в Москве открывались новые таксопарки, а клиентов в основном возили легендарные автомобили «Волга» ГАЗ-21 - эта модель стала самой популярной у перевозчиков в то время.

В 1975 году в Москве насчитывалось уже 16 тысяч авто. В конце 1980-х был создан учебно-курсовой комбинат, который выпускал профессиональных «извозчиков» — три тысячи водителей в год. В 1990-е таксопарки стали частными, отрасль временно перестала развиваться.

«В течение двух десятилетий в городе почти исчезли легальные такси, а улицы наводнили частные извозчики. В 2010 году в столице началась реформа в отрасли, благодаря которой ее удалось легализовать. Мы создали единый стандарт таксомоторных перевозок. Сегодня это удобный, быстрый, доступный и надежный вид транспорта, который пользуется высоким спросом у москвичей и гостей столицы», — сказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

Таксомоторные компании или индивидуальные предприниматели теперь могут получить разрешение на деятельность быстрее и удобнее — подать заявку можно в электронном виде на сайте mos.ru. Разрешения выдают в сервисном центре «Московский транспорт» по адресу: Старая Бассманная улица, дом 20, корпус 1. Процедура получения готового документа займет не более пяти минут.