РИАМО - 22 мар. С 2010 года число автомобилей такси в Москве увеличилось в шесть раз, на данный момент в городе насчитывается более 48 тысяч таких машин, каждый день их услугами пользуются около 890 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Количество автомобилей такси в Москве увеличилось более чем в шесть раз с 2010 года. Тогда в городе насчитывалось около 7,5 тысяч машин, а сейчас — более 48 тысяч. Возросло и число пассажиров. Если восемь лет назад такси пользовались 45 тысяч человек в сутки, то сейчас этот вид транспорта выбирают около 890 тысяч человек в сутки», - говорится в сообщении.
22 марта отмечается Международный день такси. Именно в этот день в 1907 году появились первые автомобили со счетчиками, это произошло в Лондоне. Праздник отмечают в Англии, Франции, России, Беларуси и других странах.
«Впервые московское такси упоминается в газете «Голос Москвы» 5 октября (по новому стилю) 1907 года. Вслед за предприимчивым водителем свои услуги начали предлагать и другие автовладельцы. Машины стали постепенно заменять конные повозки. Спустя шесть лет пассажиров перевозили уже 224 такси. К 1930 году в Москве работало два таксопарка», - отмечается на сайте.
Перед началом Великой Отечественной войны число автомобилей в городе достигло 3,5 тысяч, однако расцвет отрасли пришелся на 1960-е. Машины стали доступнее, большее количество человек и компаний могли себе позволить покупку авто. В 1960-х в Москве открывались новые таксопарки, а клиентов в основном возили легендарные автомобили «Волга» ГАЗ-21 - эта модель стала самой популярной у перевозчиков в то время.
В 1975 году в Москве насчитывалось уже 16 тысяч авто. В конце 1980-х был создан учебно-курсовой комбинат, который выпускал профессиональных «извозчиков» — три тысячи водителей в год. В 1990-е таксопарки стали частными, отрасль временно перестала развиваться.
«В течение двух десятилетий в городе почти исчезли легальные такси, а улицы наводнили частные извозчики. В 2010 году в столице началась реформа в отрасли, благодаря которой ее удалось легализовать. Мы создали единый стандарт таксомоторных перевозок. Сегодня это удобный, быстрый, доступный и надежный вид транспорта, который пользуется высоким спросом у москвичей и гостей столицы», — сказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.
Таксомоторные компании или индивидуальные предприниматели теперь могут получить разрешение на деятельность быстрее и удобнее — подать заявку можно в электронном виде на сайте mos.ru. Разрешения выдают в сервисном центре «Московский транспорт» по адресу: Старая Бассманная улица, дом 20, корпус 1. Процедура получения готового документа займет не более пяти минут.
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Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
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