РИАМО - 22 мар. В пятницу в столице прогнозируются неблагоприятные метеоявления в виде мокрого снега, дождя и порывистого ветра, водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 7 часов утра до конца суток 22 марта в Москве ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега, с 12 часов 22 марта до утра 23 марта – усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В непогоду спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на пятницу из-за сильных порывов ветра.