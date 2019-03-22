РИАМО - 22 мар. Жителям Москвы доступна специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь в 48 стационарах столицы по 20 профилям и по 1,4 тысячи видов заболеваний, в ежедневную практику городских хирургов также внедрили использование четырех роботизированных комплексов «Да Винчи», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сегодня высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) можно бесплатно получить в 48 стационарах Москвы по 20 профилям и более чем по 1,4 тысячи видов заболеваний. Лидеры направлений — сердечно-сосудистая хирургия - 27,5%, онкология - 20,8%, ортопедия - 18,8%. В прошлом году ВМП получили свыше 146 тысяч пациентов. Это в 4,5 раза больше, чем в 2010-м», - говорится в сообщении.

С каждым годом москвичам оказывают все больше специализированной и высокотехнологической медицинской помощи. Этому способствуют применение современных малоинвазивных методик, новейшая медицинская техника и непрерывное обучение специалистов. Благодаря новым технологиям пациенты меньше времени проводят в больнице. Оказание ВМП в столице обсудили на заседании президиума правительства Москвы.

«Увеличивается количество хирургических вмешательств с использованием робототехники. Многие из таких операций уникальные. Так, пациентам с фармакорезистентной эпилепсией впервые в России провели комбинированное лечение с применением гамма-ножа. Разработан рекомендательный протокол для радиохирургического лечения эпилепсии», - добавляется в материале.

Кроме того, в ежедневную практику московских хирургов внедрили использование четырех роботизированных хирургических комплексов «Да Винчи». С помощью роботов-ассистентов проводят преимущественно онкологические операции в городской клинической больнице (ГКБ) № 31, ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого, ГКБ имени С.П. Боткина и Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.

В прошлом году правительство Москвы впервые выделило 2,6 миллиарда рублей на проведение 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Лечение получили около семи тысяч пациентов. В Морозовской детской больнице начали выполнять операции по пересадке костного мозга, а в больнице имени С.П. Боткина провели первые операции по пересадке печени и почек.