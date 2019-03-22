РИАМО - 22 мар. Один человек погиб при взрыве газового баллона в подмосковной Электростали ночью в пятницу, в результате инцидента были повреждены здания двух гаражей, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 02:44 22 марта 2019 года от заявителя диспетчеру ЦППС Электростальского МПСГ поступила информация о взрыве газового баллона с последующим возгоранием <…>. По прибытии первого пожарного подразделения в 02:55 было установлено, что произошел взрыв газового баллона в гараже на первом этаже с последующим возгоранием. В результате происшествия погиб один человек», - говорится в сообщении.

В результате взрыва газового баллона пострадали два гаража: обрушилась кирпичная кладка одного гаража, второй гараж поврежден огнем на площади 10 квадратных метров. В 03:10 - локализация пожара на площади 10 квадратных метров. В 03:33 - ликвидация открытого горения. В 04:00 - ликвидация последствий пожара.