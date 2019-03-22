РИАМО - 22 мар. В Подмосковье идет разработка мер поддержки одиноких матерей, которым приходится совмещать работу и воспитание ребенка, одной из таких мер может стать институт социальных нянь, сообщила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы сейчас прорабатываем их (меры поддержки одиноких родителей – ред.). У нас есть меры поддержки для многодетных одиноких мамочек, которые получают пособия. Для нас важно, конечно, найти этот баланс, как помочь маме зарабатывать деньги, если она одна. Вот про это мы сейчас думаем», - сказала Мишонова.

Она отметила, что уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова ранее инициировала проект «Социальная няня», который сейчас реализуется в некоторых регионах страны. По словам Мишоновой, в настоящее время рассматривается вопрос о запуске проекта «Социальная няня» в Подмосковье.

«Я считаю, что нужно поддерживать тех, кто хочет выйти из трудной ситуации, начать работать и при этом воспитывать ребенка. Если мамочка попала в тяжелую ситуацию, конечно, ей надо иметь возможность помочь. Я имею в виду, создать фонд на федеральном уровне, где бы специальные службы закупали продукты, помогали, страховали какое-то время (одиноких родителей – ред.). Надо сделать все, чтобы у государства были средства, ресурсы, силы, возможности, чтобы прийти и помочь семье», - добавила Мишонова.

Ранее в Раменском бдительные соседи обратили внимание на плач девочки, которая находилась в квартире одна. Оказалось, что пятилетняя девочка живет вместе с матерью-одиночкой, которой приходится трудиться на нескольких работах. В тот день мать оставила приболевшего ребенка дома и отправилась на работу, но задержалась. Проснувшаяся малышка испугалась и начала плакать, поэтому соседям пришлось вызвать полицию. После инцидента мать привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней.