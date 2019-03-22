РИАМО - 22 мар. Территорию около транспортно-пересадочного узла «Ховрино» и одноименной станции метрополитена планируют благоустроить в Москве, на улице Дыбенко расширят тротуары и обновят их покрытие, а на Базовской улице появится комфортная пешеходная зона, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году планируется благоустроить улицу Дыбенко, ведущую к транспортно-пересадочному узлу «Ховрино» и одноименной станции метро. Также будет создана комфортная пешеходная зона, связывающая жилые дома на Базовской улице с транспортным узлом. Все работы будут проводить с учетом пожеланий местных жителей, а также особенностей инфраструктуры района», - говорится в сообщении.

На улице Дыбенко располагаются конноспортивная база ЦСКА и небольшой сквер Березовая Роща. К ней также примыкает Химкинский лесопарк, где любят отдыхать местные жители. После открытия станции метро «Ховрино» количество пешеходов на улице Дыбенко значительно увеличилось. Поэтому был разработан проект благоустройства, который не только улучшил бы ее транзитную функцию, но и сохранил это городское пространство в качестве места для отдыха и прогулок.

«Транзитную часть улицы от прогулочной отделят с помощью зелени — газонов, кустов и деревьев. Будут дополнительно сделаны дорожки из гранитной крошки. Их проложат именно в тех местах, где привыкли ходить люди», — сказали в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

Как отметили в ведомстве, тротуары улицы Дыбенко планируется расширить, замостить плиткой. Также будет обустроена велодорожка, ее покроют мелкозернистым асфальтобетоном. Специальная детская велодорожка протяженностью 500 метров пройдет вокруг сквера Березовая Роща. Модернизация ждет игровые и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и уличных тренажеров, а также площадки для выгула собак. Вдоль тротуаров установят новые фонари, удобные скамейки и лавочки.

После благоустройства жилые дома на Базовской улице с ТПУ «Ховрино» свяжет удобный пешеходный маршрут.

«Сейчас дорога до станции «Ховрино» проходит по неосвещенной территории мимо заброшенных промзон и гаражных кооперативов», — добавили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

На этой территории планируется сделать новый тротуар длиной 1,2 километра. Вдоль него установят около 70 энергоэффективных фонарей. Для удобства пешеходов сделают пять лестниц на подъемах и спусках.

На базе станции метро «Ховрино» продолжается формирование транспортно-пересадочного узла. В его состав войдут международный автовокзал «Северные ворота», пешеходные мосты через железнодорожные пути в район Западное Дегунино, платформа «Ховрино-2» Октябрьской железной дороги, отстойно-разворотная площадка общественного транспорта и здание конечной станции, а также перехватывающие парковки. ТПУ «Ховрино» должен быть готов в 2020 году.